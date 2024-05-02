Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, Y.Ö, U.A, E.K, Ö.C, K.B, E.S. ve S.T. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrasında şüphelilerden K.B, Y.Ö. ve S.T. serbest bırakıldı, H.B, E.S, U.A, E.K. ve Ö.C. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

H.B. ve E.S, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, U.A, E.K. ve Ö.C'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında Irak uyruklu bir zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi.

Aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne süren şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, Iraklılara korsan taksicilik yapan Mahdi M'nin aracına müşteri olarak bindiklerini, daha sonra Erenler ilçesindeki H.B'ye ait iş yerine yakın bölgede silahla öldürüp fındıklık alana gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Mahdi M'nin cenazesi, defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.

Hakkında 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) cesedi, yapılan çalışmalar sonucu Erenler'de bir iş yerinin arkasındaki fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Ekipler, olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. (43) ile arkadaşları Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T'yi (30) gözaltına almıştı.