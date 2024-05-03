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3 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

3 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 00:04, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 00:10
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3 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Çarşı'ya ziyarette bulunacak, Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Malatya/13.30/14.30/17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji AİHL Açılış Programı ile İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.

(Diyarbakır/09.45-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlık tarafından düzenlenen "Orman Benim" kampanyasına iştirak edecek.

(Muğla/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/20.00)

2- THY Avrupa Ligi play-off 4. maçında Fenerbahçe Beko, AS Monaco'yu ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftası, Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

4- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımlar Armada Praxis Yalıkavak, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor'un kaptanları, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Ankara/14.00)

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