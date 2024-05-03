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Brent petrolün varil fiyatı 83,88 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,88 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 09:21, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 09:22
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Brent petrolün varil fiyatı 83,88 dolar

Dün 84,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 83,88 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleriyle azalan arz endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından ülke ekonomisine ilişkin endişelerle son 7 haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam edebileceğine ilişkin haber akışı ise fiyatlardaki düşüşü sınırlayarak yukarı yönlü destekledi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubunun 1 Haziran'daki toplantısı öncesinde yaşanan söz konusu düşüş, piyasalarda, daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyan grubun üretim kesintilerine bir süre daha devam edeceği beklentilerine neden oldu.

Uzmanlar, talebin toparlanmaması durumunda grubun günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini uzatabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,4 ile 85,77 dolar aralığının direnç, 83,03 ile 81,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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