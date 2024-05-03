Mersin'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Mersin'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 09:54, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 09:53
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde bulunan çok sayıda materyale el konuldu.
Şüpheliler jandarmaya götürüldü.