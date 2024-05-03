Mersin'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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