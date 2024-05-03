Kira zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamları ile birlikte nisan ayı iş yeri kira zam oranı da belli oldu.

Kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. 12 aylık ortalama enflasyon nisan ayında yüzde 59,64 oldu.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek.