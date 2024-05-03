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MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2024 MSB mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 10:49, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 10:49
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MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Mayıs celbi 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar paylaşıldı. Yayımlanan duyuru sonrasında ise askerlik yerlerinin ilan edildi.

MSB ASKERLİK YERLERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 3 Mayıs Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

MAYIS 2024 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024

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