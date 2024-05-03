Fonlabüyüsün platformu, Mapla Biyoteknoloji ile sürdürülebilir yatırımlara kapı aralıyor

Halk Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, gıda atıklarından ve gıda yan ürünlerinden doğada yüzde 100 çözünebilen biyoplastik ürünler üreterek sürdürülebilirliğe katkıda bulunan Mapla Biyoteknoloji, Fonlabüyüsün platformunda yatırım toplamaya başladı.

Biyoplastiklerle plastik endüstrisine sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunan Mapla Biyoteknoloji, 'Fırsatları çöpe atmayın' mottosu ile gıda atıkları ve yan ürünlerindeki değerli bileşenleri sıfır atık hedefi doğrultusunda katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde toplam plastik üretimi yaklaşık 368 milyon ton olarak gerçekleşiyor. Her yıl 300 milyon ton plastik atık oluşuyor. Plastik atıkların neden olduğu mikroplastik sorununun, çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Bu kapsamda, ambalaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, dayanıklı plastik parçalar, tekstil ve otomotiv gibi çeşitli endüstrilerde kullanılabilen farklı özelliklere sahip doğada yüzde 100 çözünebilen biyoplastik türleri üreten Mapla Biyoteknoloji, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumu hedeflemesi nedeniyle küresel pazarda yüksek potansiyele sahip.