Bakan Göktaş'tan, 23 Nisan'da makamına oturan şehit kızına ziyaret

Bakan Göktaş, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bakanlık koltuğunu, şubat ayında Gaziantep'te yaşanan helikopter kazasında şehit düşen emekli albay sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün kızı Elif Naz Öztürk'e devretti. Programın sonunda Elif Naz, Bakan Göktaş'a teşekkür ederek evlerine davet etti. Göktaş da şehit kızını ziyaret edeceğine dair söz verdi. Sözünü yerine getiren Göktaş, Öztürk ailesinin Etimesgut ilçesindeki evine ziyarette bulundu. Şehit kızı Elif Naz Öztürk'ü, "Merhaba küçük bakanım" diyerek selamlayan Göktaş, ailenin evine konuk oldu. Bakan Göktaş, şehidin eşi Mehtap Öztürk, ablası Ülkü Nehir ile sohbet etti. Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri siz değerli ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Mehtap Öztürk de Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Her zaman sizleri yanımızda gördük, asla yalnız hissetmedik" ifadesini kullandı. Piyano kursuna gittiğini belirten Elif Naz, ziyaret sırasında Bakan Göktaş için piyano çaldı.