CB, atama izinlerini Kamu Kurumlarına dağıttı

Cumhurbaşkanlığı, 2024 yılı için serbest memur atama sayıları ile istisna atamaları belirleyerek kamu kurumlarına duyurdu!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca atama izinlerinin serbest bırakılmasının geciktiğini Memurlar.Net olarak defalarca gündem etmiştik.

Bu çerçevede, 2024 yılına ait ilk atama izin kararı bugün yayımlanarak kamu idarelerine bildirildi.

Bu doğrultuda, eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin süreci olanlar için naklen atama imkanı da başlamış oldu.



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Edip Üzen