Silivri'de tartıştığı babasını öldürdü

Olay, Büyükçavuşlu Mahallesinde dün gece saatlerinde yaşandı. Baba Selamet Kanat, 22 yaşındaki oğlu Oğuzhan Kanat ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında bıçak darbeleriyle babasını ağır yaralayan Oğuzhan Kanat, kendisine de zarar verdi. Evden kaçarak izini kaybettiren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli sabah saatlerinde saklandığı barakada Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri baba Selamet Kanat'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından Kanat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.