DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Saat 12.30'da başlayan görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Dün, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

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