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Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu ve kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini söyledi. Arat, "Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 14:43, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 15:15
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu ve kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini dile getirdi.

Almanya dönüşünde basın mensuplarına İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Arat, Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya, "Biz herkesle görüşüyoruz. Spesifik kişilere indirmeyin. Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili." cevabını verdi.

"TARAFTARLARIMIZIN İNANMASINI İSTİYORUM"

Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda yüzde 50'lik bir oran olduğunu söyleyen Arat, "İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş hassas bir dönemden geçiyor. Taraftarlarımızın yönetim kuruluna inanmasını istiyorum. Vaziyet şubat ayındaki kadar sıkışık değil. Sezon başı olacağı için alternatiflerimiz daha fazla, zaman daha planlı. Şubatta, devre arasında kimse gelmek istemiyordu. Oyuncu ve teknik direktör için doğru zamanda çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Arat, "Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Beşiktaş ilk önce hedefine ulaşacak. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

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