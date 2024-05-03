İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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