Bakanlıktan, Antalya'da huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 yaşlının hayatını kaybettiği, 1 yaşlının ise ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı bir şekilde huzurevine ulaştıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır. Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."