ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı

ÖSYM, 2023 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının her biri için 150 TL, Alan bilgisi her bir oturumu için 100 TL, ÖABT için de 150 TL sınav ücreti almıştı.

2024 yılında ise bu ücreti Genel Yetenek ve Genel Kültür oturum ücretini 350 TL'ye, Alan Bilgisi oturum ücretini 235, ÖABT ücretini de 350 TL'ye çıkardı.

Öğretmenler, KPSS'ye 1400 TL,

Kariyer memurluk sınavlarına girmek isteyenler (Alan Bilgisi'nden 3 oturuma girmesi durumunda) 1410 TL,

Memur olmak isteyenler de 700 TL ücret ödemek zorunda kalacak.