'12 yıldır işe gelmeden, çalıştığı birimi bilmeden maaş alan personel tespit ettik'

TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Otomobil satışında büyük düşüş
Otomobil satışında büyük düşüş
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'12 yıldır işe gelmeden, çalıştığı birimi bilmeden maaş alan personel tespit ettik'

Toroslar Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimini Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, kamuoyunda tartışmalara neden olan işçi çıkarılmasıyla ilgili konu da gündeme geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 16:13, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 16:15
Yazdır
'12 yıldır işe gelmeden, çalıştığı birimi bilmeden maaş alan personel tespit ettik'

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldız, belediye bünyesinden işçi çıkarmak istemediklerini ancak 12 yıldır işe gelmeden, çalıştığı birimi bilmeden maaş alan personeller tespit ettiklerini söyledi. Önceliklerinin Toroslar'daki hizmet kalitesinin yükseltilmesi olduğunu belirten Yıldız, "İşçi meselesini yeni söylemiyorum. Kampanya döneminde ve belediye başkanı seçildikten sonra hep söyledim. Birincisi işe gelmediğini bildiğimiz çok fazla çalışan var. Fakat bunların tespit edilmesi noktasında da ciddi bir direnç var. Mutlaka aşacağız. Ama biz bunu aşarken, özellikle bürokrat arkadaşlarımızın canı yanmadan aşalım istiyoruz. Bu belediye hiç kimsenin babasının malı değil. Maaşını alıyorsan, çalışacaksın. Çalışmayanları gizlemek noktasında bizim bürokratımız da bir hamle yapıyorsa, hepsini çok sevmemize, hepsiyle önümüzdeki beş yıl uyum içerisinde, huzur içerisinde çalışmak istememize rağmen, Toroslar halkının hakkına ve aleyhine hamle yapan insanları affetmeyeceğiz" dedi.

"Disiplin kararıyla 30 arkadaşımız bugün itibariyle işten çıkarıldı"

Başkan Yıldız, son dönemde işe giren personelin meslek grubuna bakılmadan, seçim kampanyasında çalıştırılmak üzere belediye bünyesine alındığına dikkat çekerek; "İşten çıkarılacak arkadaşlarımıza gelince, bu arkadaşlarımızın çoğu herhangi bir iş için alınmamış. İşe giriş formları düzenlenmemiş, hangi meslek grubunda çalışacakları, ne iş için alındıkları belli değil. Çok sayıda çalışan yapacakları iş belli olmadığı için sadece oturup bekliyorlar. Disiplin kararıyla 30 arkadaşımız bugün itibariyle işten çıkarıldı. Yıllardır işe gelmediği gibi başka bir belediye idaresi seçilmesine rağmen yine de gelmemekte ısrar ediyor. Buradaki herkes devletin memuru ve işçisidir. Çalışmadan maaş alıyorsa 'devletin parasına göz koymuş, kamunun parasını çalıyor' demektir. Yıllardır işe gelmeyeceksin, yıllardır maaş alacaksın, belediyenin yerini bilmeyeceksin sonra gelip diyeceksin ki 'Ben kendim işten ayrılacam, 12 yıllık tazminatımı vereceksiniz'. Olmaz böyle bir şey" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki günlerde verileri net bir şekilde ortaya koyacağız"

Belediye meclis üyelerinden de bu konuda destek istediklerini belirten Yıldız, "Burada her birinize teslim edilmiş olan ve sizin namusunuz olan paranın hakkının çalınmasına müsaade etmeyin ve bunun tartışılmasına dahi izin vermeyin. Önümüzdeki günlerde verileri net bir şekilde ortaya koyarak açıklama yapmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 asil, 1 yedek üye, Çukurova Belediyeler Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla 5 asil, 2 yedek üye, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 üyenin seçimi yapıldı.

Toroslar Belediyesinin, 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı görüşülerek, tüm komisyonlara havale edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber