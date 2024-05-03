Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde bir itfaiyeci evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 17:17, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 17:18
Yenimahalle Mahallesi 3214 Sokak'ta bir apartman dairesinde ikamet eden M.A, kocası Kürşat A'yı (43) banyoda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başında kanama bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kürşat A'nın Amasya Merzifon Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yaptığı öğrenildi.