Ankara'da dolmuş ücretlerine yüzde 70 zam bekleniyor

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, Eliphaber'den Deniz Dalgıç'ın sorularını yanıtladı.

Yılmazer, akaryakıt, yedek parça, sanayi masrafları, kasko, sigorta, bağkur primleri gibi artan maliyetlere işaret ederek, "Büyükşehir Belediyesi'ne zam talebimizi ilettik. Kendileri de bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Zam talebimiz yüzde 70 oranında. Tam biniş için 25-26 lira, öğrenci için 15 lira zam talebinde bulunduk" dedi. Zam taleplerinin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Yılmazer, "Bizler şu an maliyetine taşımacılık yapıyoruz. Ankara'da tam biniş ücreti 17 lira, öğrenci biniş ücreti 10 lira. Burada kurtarır bir rakam kalmadı" diye konıuştu.

'Zam talebimiz yüzde 70 oranında'

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, zam taleplerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ilettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'ne zam talebimizi ilettik. Kendileri de bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Zam talebimiz yüzde 70 oranında. Tam biniş için 25-26 lira, öğrenci için 15 lira zam talebinde bulunduk. Henüz nihai bir sonuç yok. Görüşme olmadı" dedi.

'Mayıs ayının sonuna kadar sonuçlanacak'

Söz konusu zam taleplerinin henüz sonuçlanmadığını ifade eden Yılmazer, "Zamla alakalı talebimizin bir an önce çözümlenmesini talep ediyoruz. Zannedersem mayıs ayının sonuna kadar sonuçlanır. Büyükşehir Belediyesi'nden böyle alınmış bir karar yok. Ancak bizim bu konuyla ilgili müracaatımız oldu" diye konuştu.

'Minibüsçüler maliyetlerden şikayetçi'

Artan maliyetlere dikkat çeken Yılmazer, "Şu an ülkenin ekonomik durumu belli. Özellikle akaryakıt, yedek parça, sanayi masrafları, kasko, sigorta, bağkur primleri gibi başlıca ana girdilerde ciddi manada artış oldu. Bizler şu an maliyetine taşımacılık yapıyoruz. Ankara'da tam biniş ücreti 17 lira, öğrenci biniş ücreti 10 lira. Burada kurtarır bir rakam kalmadı" ifadelerini kullandı.