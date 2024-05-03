Eğitim Bir-Sen, yeni müfredat taslağına ilişkin değerlendirmesini tamamladı

TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Otomobil satışında büyük düşüş
Otomobil satışında büyük düşüş
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Eğitim Bir-Sen, yeni müfredat taslağına ilişkin değerlendirmesini tamamladı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı konusunda detaylı ve veri temelli titiz bir değerlendirme yapıldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmak üzere çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 17:50, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 18:20
Yazdır
Eğitim Bir-Sen, yeni müfredat taslağına ilişkin değerlendirmesini tamamladı

Eğitim Bir-Sen Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı kapsamında öğretim programları ortak metni ve 26 ders öğretim programının kamuoyu ile paylaşılarak, görüş ve önerilere açıldığını hatırlatarak, konu ile ilgili veri temelli çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda sendika üyelerine gönderilen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yeni Müfredat Taslağı Değerlendirme Anketi' ile 4 bin 630 üyenin fikir ve önerilerinin alındığı ve bu doğrultuda analizlerin hazırlandığı belirtildi.

"Ders kitaplarından toplumsal gelişim ve gerçeklere uygun olması ve bu kapsamda değer aktarımına katkıda bulunması beklenmektedir"

Açıklanan öğretim programının felsefesi, yönü, pedagojik yaklaşımları ve bağlamı da ele alınarak incelendiği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmak üzere çalışmanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim sistemlerinin aktarımında önemli bir yere sahip olan öğretim programlarının, müfredatın bir felsefesinin olması gerekmektedir. Bu felsefenin meydana gelmesinde ise toplumun sosyolojik, psikolojik ve fiziksel unsurlarının bir arada olduğu bağlamın oluşturulması gerekmektedir. Öğretim programlarından, ders kitaplarından sosyal yapıya uygun olması, pedagojik gereklilikleri karşılaması, toplumsal gelişim ve gerçeklere uygun olması ve bu kapsamda değer aktarımına katkıda bulunması beklenmektedir. Mevcut öğretim programlarımızın değerlere yaklaşımı sistematik ve planlı olmaktan uzaktır. Evrensel, milli ve manevi değerler kapsamında yapılan analizlerde özellikle milli ve manevi değerler bakımından programların genellikle çok sınırlı bir içeriğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Programlarda değer eğitiminin sistematik bir şekilde ele alınmadığı, program açıklamalarında belirtilenlerle kazanım düzeyindeki durumun birbiriyle örtüşmediği, dolayısıyla değerlere yaklaşımı bakımından iç tutarlılığı yüksek olmayan programlarla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir."

Öğrencilere belli değerlerin kazandırılması sürecinin sadece belirli derslerle sınırlı olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Okulda değerler eğitimine bütünsel bir anlayışla yaklaşılmalıdır. Bu kapsamda değerler ilgili tüm derslerde verilmeli ve değer aktarımı okuldaki genel atmosfere yansıtılmalıdır. Değerler sadece bilişsel alanda ele alınmamalı, duyuşsal açıdan da ele alınmalı ve beceri boyutu ihmal edilmemelidir. Programlarda değerlerin duyuşsal alanla ilişkilendirilmesi yapılmalı ve sadece bilişsel boyutta kalan değer aktarımının uzun vadede etkili olamayacağı unutulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredat Taslağı'na yönelik yaptığı çalışmalar ve emekleri dikkate alıp milli, manevi ve evrensel değerlerine önem veren, fiziksel, bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimini sağlayacak, nitelikli nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak bir müfredat oluşturmasının temenni edildiği dile getirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber