Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26'ya yükseldi

TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Otomobil satışında büyük düşüş
Otomobil satışında büyük düşüş
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26'ya yükseldi

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında 5 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle şikayetçilerin sayısı 21'den 26'ya, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 275 yıla yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 18:14, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 18:15
Yazdır
Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26'ya yükseldi

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında 5 yeni mağdur daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli düzenlenen iddianamelerin kabul edilmesiyle mağdur sayısı 21'den 26'ya yükseldi. İddianamelerde Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Erzan'ın babasının da pazarcı olması sebebiyle tanışıklıklarının bulunduğu aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, müştekilerden Hacer ile Hasan Çorbacı'nın Tekirdağ'da yaşadıkları ve geçimini pazarcılık ile sağladıkları, Erzan ile müştekilerin, Erzan'ın babasının da pazarcı olması sebebiyle tanışıklıklarının bulunduğu, Erzan'ın müştekileri arayarak birikimlerini gizli bir fona yatıracağını söyleyerek ikna ettiği, sanıklardan Hüseyin Eligül'ün hesabına toplamda 1 milyon 900 bin lira aktardıklarını ve sonra dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldukları kaydedildi.

Müşteki Hasan Çorbacı'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, "2022 yılında arsa almak için Erzan'dan para talep ettim, bana 'abi paranı bozarsan çok büyük zarar edersin' dedi. Ben de 'zarar önemli değil' deyip paramı göndermesini istedim. O tarihten sonra bir daha da aradığımda kendisine ulaşamadım. Sunumdayım, toplantıdayım gibi şeyler yazarak beni oyaladı. Daha sonraki günlerde olayların gün yüzüne çıktığını görüp dolandırıldığımı anladım" dediği aktarıldı.

"Kendilerine herhangi bir borcum bulunmamaktadır"

Erzan'ın ise ifadesinde, "Hacer ve Hasan Çorbacı'yı pazarcı olması sebebiyle tanırım, ben bunlardan bu zamana kadar fon ya da başka bir ad altında hiçbir zaman para almadım. Sadece banka bir takım yasal işlemler yapmışlardır. Kendilerine herhangi bir borcum bulunmamaktadır'' dediği kaydedildi.

Geçimini pazarcılık ile sağlayan çifti 125 bin lira dolandırdığı belirtildi

İddianamede, Erzan'ın müştekilere yatırım yapacağını söyleyerek kandırıp fona para yatırmaya ikna ettiği, Erzan'ın sanıklardan Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

2 milyon 250 bin lira ile 150 bin dolar dolandırdığı aktarıldı

İddianamede, Erzan'ın müştekiler Kaan Sinih, Sevgil Sinih ve Tursun Sinih'i ise başından itibaren kandırıp fona para yatırmaya ikna ettiği, müştekilerden toplamda 2 milyon 250 bin lira ile 150 bin dolar alarak dolandırdığı belirtildi.

İddianamede, müştekilerin Erzan ile arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları, Erzan'ın müştekilere devlet destekli bir fon olduğunu ve bundan kimseye bahsetmemeleri yönünde telkinlerde bulunduğu böylece müştekileri dolandırdığı belirtildi. Müştekilerin para çekmek istedikleri zaman Erzan'ın medyaya yansıyan haberlerini gördükleri ve bu şekilde dolandırıldıklarını anladıkları da kaydedildi.

Öte yandan iddianamelerin kabul edilmesiyle birlikte Seçil Erzan hakkında talep edilen hapis cezası 275 yıla kadar yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber