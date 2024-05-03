Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı

Şubat ayında satışları 1.201 seviyesine kadar gerileyen Togg, sıfır faizli kredi kampanyasının etkisiyle hızlandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Nisan ayında Togg satışları 3 bin 3 olarak kaydedildi. Böylelikle bu yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Mayıs 2023'te 306 adet satışla derneğin kayıtlarına giren Togg, en yüksek aylık satışı 6 bin 11 ile Aralık 2023'te göstermişti.

Togg, Nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başlamıştı.

Talep eden kullanıcılara 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği de verilmişti.

En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL. T10X için Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş veriliyor.

Nisan ayında uygulanan kampanyanın uzatılması kararı alınmıştı.