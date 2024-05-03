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Olaylı İzmir derbisi davasının tutuklu sanığına 15 yıl hapis cezası

İZMİR'de, Göztepe ile Altay arasında olayların çıktığı ve Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın işaret fişeğiyle yaralandığı derbiye ilişkin davada karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Furkan Ersanlı'ya Mehmet Çakır'a yönelik eylemi nedeniyle 11 yıl 3 ay, stadyuma yasaklı madde sokmak suçundan 2 yıl 1 ay ve fişeği ateşlediği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ersanlı'ya fişeği ateşlemekten verilen ceza için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 18:31, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 18:31
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Olaylı İzmir derbisi davasının tutuklu sanığına 15 yıl hapis cezası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, 27 Kasım 2022'de oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

TEK TUTUKLU KALDI

Savcı; Ç.K., E.E., U.M.K., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın 'silahla kasten yaralama', 'spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. 5 sanık hakkında 'spor alanlarına yasak madde sokulması', 1 sanık hakkında 'spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme', 8 sanık hakkında ise 'müsabaka düzeninin bozulması' suçundan ceza istendi. Ayrıca 9 sanığın beraatı talep edildi. Savcı 15 sanığın güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde ayrıca görüş bildirdi.

Ayrıca fişekten yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın olaydan 1 yıl sonra alınan sağlık raporunda yer alan bilgilere göre yüzündeki izin 'sabit iz' niteliğinde olduğu kaydedildi. Ayrıca sol kolunun üst kısmında engellilik oranının ise yüzde 13 olarak hesaplandığı ve çiğneme fonksiyonlarında kayıp bulunduğunu da belirtildi.

'KARAR KARŞISINDA BOYNUM KILDAN İNCEDİR'

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların son savunmaları alındı. Davanın tek tutuklu sanığı Furkan Ersanlı, "Davanın başından beri hiç mahkemede yalan söylemedim. Üzgünüm. Kimseyi yaralamak istemedim. Amacım, İzmir derbisini izlemekti. Olayda yaralanan Mehmet beyle temasa geçmek için cezaevinde bulunduğum sırada çok çabaladım. Pişmanım. Göztepeli birçok arkadaşım var. Göztepeli taraftarlarla sorunum yok. Amacım zarar vermek değildi. Fişeğin gittiği Göztepe tribününde de birçok Göztepeli arkadaşım vardı. Böyle bir şey olsun istemedim. Mehmet beyden özür dilerim. Pişmanım. Karar karşısında boynum kıldan incedir" dedi.

Davanın diğer sanıkları ve taraf avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme başkanı karar için duruşmaya ara verdi. Ardından tekrar salona geçildi. Sanıklardan tutuklu Furkan Ersanlı'ya Mehmet Çakır'a yönelik eyleminden dolayı 11 yıl 3 ay, stadyuma yasaklı madde sokmak suçundan 2 yıl 1 ay ve fişeği ateşlediği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak sanık Ersanlı'ya fişeği ateşlemekten verilen ceza için hükmün açıklanması geri bırakıldı. 10 sanık hakkında mahkemeden beraat kararı çıktı. 13 sanık hakkında ise 'spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' ve 'spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme' suçlarından 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezaları verildi. Ancak bu cezalar için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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