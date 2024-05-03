2024 yılı Akademik alım izinleri belirlendi

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca 2024 yılında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için de atama izinleri belirlendi.

Buna göre, önceki yıllarda olduğu gibi öğretim üyesi atamaları için belirlenen sayı 6000'dir. Bu sayı önümüzdeki günlerde YÖK tarafından kurumlara dağıtılarak ilanların Haziran başında başlaması beklenmektedir.

Bununla birlikte, kurum içi yükselme diye tabir ettiğimiz öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalar bu sayı sınırlanmasından yine önceki yıllarda olduğu gibi istisna tutulmuştur.

Ayrıca, öncelikli alanlarda yetiştirilmek üzere 400 araştırma görevlisi atama izni belirlenmiş bunun dağılımı da YÖK tarafından üniversitelere yapılacaktır.

Son olarak, diğer araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımları için de kontenjanlar belirlenerek üniversitelere Kamu E-Uygulama sisteminden duyurulmuştur.

