Hasta yakınları, sağlıkçılara ve polise saldırdı: 3 kişi gözaltına alındı

Araştırma Hastanesi yaşlı bakım servisinde yatan bir hasta vefat etti. Durumu hasta yakınlarına bildiren sağlık görevliler ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis geldi. İddialara göre; hasta yakınları bu kez olayı yatıştırmak isteyen polislerle tartışmaya başladı. Hastane içerisinde arbede yaşanırken çok sayıda takviye polis ekibi hastaneye çağrıldı. Onlarca ekip hastaneyi adeta abluka altına aldı ve şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şahıs polis merkezine götürüldü, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.