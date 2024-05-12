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Bayan çalışma arkadaşlarını mesajla taciz eden memurun atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Başkanlığında Avukat olarak görev yapmakta iken istifa ederek bu görevinden ayrılan davacının, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosunda görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten atılmasını hukuka uygun buldu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 14:00, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 13:03
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Bayan çalışma arkadaşlarını mesajla taciz eden memurun atılması hukuka uygun bulundu

Seni çok seviyorum neşem" "mavişim.
Davacının mesai arkadaşı Avukat .'ya cep telefonundan "Seni çok seviyorum neşem" "mavişim. İzmir'den ev alalım. Bir de araba alalım sen kullanırsın benim ehliyetim yok" şeklinde mesaj atması, birden fazla bayan mesai arkadaşını Yargıtay'ın taciz olarak yorumladığı şekilde rahatsız etmesi iddialarıyla başlatılan soruşturma sırasında ifadesine başvurulan Avukat. tarafından, davacının kendisini gerek işyerinde gerekse ne şekilde edindiğini bilmediği telefon numarasından rahatsız ettiği, kendisine çiçek gönderdiği ve bakışlarıyla taciz ettiği, bu nedenle sürekli olarak takip edilme korkusu yaşadığı yönünde beyanlarda bulunduğu, bu hususun soruşturma sırasında ifadesi alınan diğer mesai arkadaşları tarafından da teyit edildiğinin görüldüğü, alınan beyanlarda davacının mesai arkadaşını sürekli olarak rahatsız ettiği, bu durumdan ilgili kişi ve diğer mesai arkadaşlarının da rahatsız olduğu, davacıdaki eylem kastının sürekliliği, olayların meydana geliş şeklinin ağırlığı bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının eylemlerinin memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler olduğu anlaşılmaktadır.

Davalı: Hepsi iftira
Soruşturma onayı bulunmadan yapılan tüm işlemlerin geçersiz olduğu, 09/08/2016 tarihli soruşturma onayında belirtilen iddiaların dışında kalan diğer iddialar için soruşturma onayının bulunmadığı, soruşturmanın objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine açıkça aykırı olduğu, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, iddiaların tamamen iftiradan ibaret olduğu, şahısların iftiraları genişletilmek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapıldığını belirtmiştir.

T.C
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/1927
Karar No: 2023/2651

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin . tarih E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
... Vergi Dairesi Başkanlığında Avukat olarak görev yapmakta iken istifa ederek bu görevinden ayrılan davacının, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosunda görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın . tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının mesai arkadaşı Avukat .'ya cep telefonundan "Seni çok seviyorum neşem" "mavişim. İzmir'den ev alalım. Bir de araba alalım sen kullanırsın benim ehliyetim yok" şeklinde mesaj atması, birden fazla bayan mesai arkadaşını Yargıtay'ın taciz olarak yorumladığı şekilde rahatsız etmesi iddialarıyla başlatılan soruşturma sırasında ifadesine başvurulan Avukat. tarafından, davacının kendisini gerek işyerinde gerekse ne şekilde edindiğini bilmediği telefon numarasından rahatsız ettiği, kendisine çiçek gönderdiği ve bakışlarıyla taciz ettiği, bu nedenle sürekli olarak takip edilme korkusu yaşadığı yönünde beyanlarda bulunduğu, bu hususun soruşturma sırasında ifadesi alınan diğer mesai arkadaşları tarafından da teyit edildiğinin görüldüğü, alınan beyanlarda davacının mesai arkadaşını sürekli olarak rahatsız ettiği, bu durumdan ilgili kişi ve diğer mesai arkadaşlarının da rahatsız olduğu, davacıdaki eylem kastının sürekliliği, olayların meydana geliş şeklinin ağırlığı bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının eylemlerinin memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler olduğu anlaşılmakla, davacının, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi hükmü uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Soruşturma onayı bulunmadan yapılan tüm işlemlerin geçersiz olduğu, 09/08/2016 tarihli soruşturma onayında belirtilen iddiaların dışında kalan diğer iddialar için soruşturma onayının bulunmadığı, soruşturmanın objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine açıkça aykırı olduğu, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, iddiaların tamamen iftiradan ibaret olduğu, şahısların iftiraları genişletilmek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapıldığı belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten işin sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih E:., K:. sayılı sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/05/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

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