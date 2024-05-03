'Mahzen-35' operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgüt elebaşı olduğu belirlenen E.S. ve 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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