Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon önce Rıdvan Y. (50) idaresindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı 16 AU 606 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net