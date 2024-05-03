Bakan Tekin'den Ayşegül öğretmen açıklaması: Başka bir okula görevlendirildi

Bitlis Tatvan'a bağlı Kıyıdüzüköyü'nde sınıf öğretmenliği yapan Ayşegül Avcı, okuldaki 23 Nisan töreninde çekilmiş bir videoyu X hesabından "Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum" mesajıyla paylaşmıştı.

Paylaşımına gelen tepkiler üzerine X hesabını kapatan Avcı'nın açığa alındığı ve sürüldüğü iddiaları gündeme gelmişti.

Milli Eğitim Bakanı: "Ne açığa alındı ne sürüldü"



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün (1 Mayıs) A Haber'de katıldığı yayında Ayşegül Avcı'nın açığa alındığı veya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını, tedbiren kendi isteğiyle başka bir okulda görevlendirildiğini açıkladı.

Tekin, şunları söyledi:

"Bahsi geçen olay kamuoyuna mal olduktan sonra bakanlığın aldığı tedbiri manipülatif bir biçimde, sansasyonel bir biçimde, yalan olarak kamuoyuyla paylaşan yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum. İki tür paylaşım oldu. Bir gazete açığa aldı diye paylaşımda bulundu; bir grup kişi de öğretmen sürüldü diye.

Gerçekten üzülüyorum. Atanan ya da atanamayan öğretmen arkadaşlarımız üzerinden kendi kişisel PR'larınızı yapmaktan, topluda sansasyon üreten olaylara girişmekten lütfen vazgeçin. Öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına sizden rica ediyorum; bu işlere girmeyin.

Bu tür yalan haberlere itibar edilmesini istiyorum. Doğrusu şu; İl Müdürümüz, Personel Genel Müdürümüz; öğretmen arkadaşımızla irtibata geçti. Herhangi bir nahoş olayla karşı karşıya kalmaması adına, kendisinin talebi üzerine bir tedbir olarak istediği başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne bir açığa almadır ne de bir sürgündür.

Ama bunların bu şekilde sunulmasına gerçekten üzülüyorum. Birebirde konuştuğumuzda 'Niye böyle yapıyorsunuz' dediğimizde aldığım cevaplar beni çok üzüyor. Diyor ki, 'Bunu bu şekilde sunduğumuzda sosyal medyada alıntılanma oranı artıyor, takipçi sayım artıyor. Dolayısıyla ben böyle söylüyorum. Siz de açıklayın, beni de yalanlayın etiketleyerek' diyor. Ama bu ahlaki değil."

"İyi niyetli bulmuyorum"



Tekin, "Bu tür yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum" demesi üzerine program sunucusunun "Öğretmenin yaklaşımını mı?" diye sorması üzerine "Hayır, öğretmenin değil. Bakanlığın aldığı tedbiri manipülatif bir biçimde paylaşan yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum" dedi.