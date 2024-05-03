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Yol verme tartışmasında öğrenci servisine sopayla saldırdılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobil bir sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı öğrenci servis minibüsüne sopayla saldırdı. Saldırı anı servisin içinde bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, saldırgan sürücü ve babası gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 23:21, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 23:23
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Yol verme tartışmasında öğrenci servisine sopayla saldırdılar

Olay, öğleden sonra Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis aracının kimliği öğrenilemeyen şoförü ile bir otomobilin sürücü F.S. ve araçta bulunan babası M.S. arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Otomobilin servis aracının önünü keserek durdurmasının ardından sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü F.S. sopayla servis aracının camına vurmaya başladı. Servis aracının ön camı kırılırken olay anında araçta bulunan öğrenciler panikle bağrıştı. F.S ve babası M.S. trafikteki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü F.S ve babası M.S.'yi gözaltına aldı.

Yaşananlar servisin içinde bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde F.S.'nin servis aracına sopayla vurduğu anlar yer alırken öğrencilerin ise panik halde attıkları çığlık ve 'Hüseyin abi yapma' dedikleri duyuldu.

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