İl sağlık müdürüne yerelde tekdüze operasyon
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra göreve getirilen ve göreve geldiği ilk günden bugüne Hatay ilinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için girişimde bulunan Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın yerel basının hedefinde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 23:40, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 23:40
Tunga Barçın, il sağlık müdürlüğü ihalelerini birkaç firmanın tekeline bırakmamakla
eleştiriliyor ve bu nedenle de bu kesimlerce hedef gösteriliyor.
Hatay iline göreve geldiği ilk günden bugüne çalışan Barçın depremin neticesinde büyük bir tahribat gören şehrin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.