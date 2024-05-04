4 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde CHP'nin takip ettiği toplumsal olay ve davalara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy OSB'de fabrika açılış törenlerine katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/10.30-17.10)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılacak.

(Banjul)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına; İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Kayseri/Samsun/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Eyüpspor-Göztepe müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında normal sezon 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasına, TOFAŞ-Galatasaray Ekmas, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/Manisa/15.30/İzmir/18.00)

5- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/15.00)