İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Türkiye'de ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısına ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili güncel rakamları paylaştı.

Tekin, şubat ayı itibarıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan başta olmak üzere 160 farklı ülkeden 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim-öğretim hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Tekin, eğitim hakkının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alındığına dikkat çekti.