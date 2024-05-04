Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 07:23, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 07:11
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "3 Mayıs tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."