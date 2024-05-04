MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda aralarında sözde elebaşıların da olduğu ve eylem hazırlığında bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Teşkilat'ın sağladığı istihbarat desteği ile DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu, Ziyad El Hacci ve Musa Muhammed El Habib'e Barış Pınarı Harekat bölgesinde operasyon düzenlendi. Teröristler Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin operasyonları ile gücü kırılan DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri de MİT'in takibi altında.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı, terörist Çakmak İstanbul'da yakalandı.

24 Nisan'da MİT'in hedefinde PKK/KCK'nın bir başka sözde Almanya sorumlusu vardı. Terörist faaliyetlerin odağındaki Saim Çakmak yakın takibe alındı.

5 Nisan'da terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'a operasyon düzenlendi. Terörist Atalay, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde etkisiz hale getirildi. Aynı gün Ayn El Arab'daki bir başka operasyonda da PKK/YPG'nin sözde sorumlularından terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Nisan ayında da terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürdü. Sınır ötesinde ve yurt içinde MİT'in koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

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