'Garson' çözüldü operasyonlar başladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı FETÖ'cü Garson kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis deşifre olmuştu. O polisler ve SD karttan çıkan mahrem yapıda görevli örgüt üyelerine yönelik Türkiye genelinde operasyonlar başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mahrem imamlara yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken ilk operasyon İzmir'de 27 ihraç emniyet mensubuna yapıldı. İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde İzmir merkez, Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde yapılan operasyonda emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan Garson kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç emniyet mensubu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Garson'dan ele geçirilen veriler kapsamında geçtiğimiz gün 17 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheil gözaltına alınırken SABAH, Garson'dan çıkan yeni verilerle ilgili çarpıcı bilgilere de ulaştı. Veriler arasında çıkan "Adli Davalar Takip" isimli dosyada örgütün deşifre olan örgüt mensubuna ne gibi destekler sağladığıyla ilgili bilgiler yer aldı.

Tablo halinde yer alan belgelerde gözaltına alınan örgüt üyesine neden operasyon yapıldığı, kadrosu, sicili, devre bilgisi örgütteki derecesi, hangi mahkemede yargılanacağı, adli durumu, hangi ilde yaşadığı, avukata ödenen toplam para miktarı gibi bilgilerin yanı sıra medyaya çıkacak yakının ismi, onun cep telefonu numarası ve işlem gören örgüt mensubu ile ilgilenecek diğer örgüt mensubuna ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Kendisinin ve eşinin kullandığı Bylock bilgisi de arşivlenirken, örgütün işlem yapılan kişilere aylık maaş takviyesi ve sigorta ücreti de verdiği ortaya çıktı.

SORU HIRSIZLIĞINA "DUA" DEDİLER

Veriler arasında örgütün soru hırsızlığı bir kez daha belgelenmiş oldu. Soru hırsızlığına "Dua" adı veren örgütün polis kolej ve komiserliğe geçiş sınav sorularının nasıl verileceğini detaylı olarak anlattığı veriler bulundu. Kendisine gösterilen notlarla ilgili ifade veren "Garson" bilgilerin örgüt yönetimince oluşturulan gündem sonrasında sınava girecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeline dua adı altında sınav sorularının verilmesiyle ilgili tutulan notlar olduğunu söyledi. Notlarda soruların nasıl verilmesi gerektiğinin tüm örgüt abilerine detaylı anlatılmasının istendiği görüldü.

"O POLİSLER ÖRGÜTÜN HEDEFİ İÇİN BÜTÜN İSTENİLENİ YAPARDI"

Örgüt tarafından verilen kodlarla ilgili de bilgiler veren FETÖ'nün Emniyet Mahrem yapılanmasının sekreteryasında görev yapan gizli tanık Garson FETÖ'nün diğer grup ve cemaatlerde bulunan polislere de kod verdiğini belirterek "AİHL kodu nur cemaatine mensup kişiler için kullanılır. AÜL ve AÖL kodu Ülkücüler için kullanılır, DC örgütün etki alanı dışındaki kişiler için kullanılır, EBL, AL, EB, kodları ise aleviler için kullanılmıştır.

ED kodu olanlar ise ehli dünya yaşamı olanlara verilmişti" dedi. "Alan içi" olarak farklı kodlarla anılan kişilerle ilgili ise Garson "Bu kişiler örgüt içerisinde yer alan kişilerdir. Alan içindeki olanlara örgüt bağlılıklarına göre birden fazla farklı kodlamayla kodlanırlar. Alan içinde bulunan örgüt mensupları, örgütün sohbet toplantılarına katılır, himmet verir, çalışmış olduğu birimdeki diğer personeller hakkında bilgi aktarabilir.

Eğer KOM, TEM, İstihbarat gibi kritik birimlerde çalışıyor ise örgütün herhangi bir kişi ile ilgili olarak bilgi alması gerektiğinde şubesinde bulunan bilgiyi temin ederek kendisinden sorumlu olan abiye aktarır. Kısacası bu alandaki polisler gerektiğinde görevlerinin gereğine aykırı olarak örgütün talimatları doğrultusunda ve örgütün hedeflerini gerçekleştirilmesine yönelik işlemleri yürütür. Örgütü tamamen benimsemiş kişilerdir" dedi. Veriler arasında polis akademisindeki öğrencilerin zaaflarına göre tek tek derecelendirildiği görüldü. Öğrencilerin nargile-sigara içen, kızlara düşkün olan, zina yapan, İnternet düşkünü, içki içen, hırsızlık yapan, arkadaş çevresi kötü olan, kumar ve şans oyunları oynayan diye kodlandığı görüldü.