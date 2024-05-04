Afyonkarahisar'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin lira ceza

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığını tespit ettikleri şüpheliyi Hıdırlık mevkii yakınlarında yakaladı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

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