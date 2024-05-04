İstanbul'da ekmeğe zam yolda

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da fırınlar için istenen kiraların arttığını belirterek, ekmek fiyatlarına zam gelebileceğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Cihan Kolivar, "Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15'inden sonra, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir" dedi.

Sözcü'nün haberine göre; Kolivar, İstanbul'da 3 bin 800 fırın olduğunu, bunların 500'den fazlasının ruhsatsız çalıştığını belirterek, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

Ekmek fiyatı nasıl belirleniyor?

Ekmeğin fiyatı; ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınmasıyla belirleniyor.