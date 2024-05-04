İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauisc yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 10:38, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 10:59
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.