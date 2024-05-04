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Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderleri üç kat arttı

Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 12:56, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 12:52
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Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinin geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artması üzerine tasarruf önlemleri gündeme geldi. Bu doğrultuda, ekonomik olmayan hatlarda servislerin kaldırılması ve çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor.

Halk TV'de yer alan habere göre; servislerin kaldırılması ve toplu taşıma kartlarının sağlanmasıyla maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

"Önemli bir yük"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 998,6 milyon liraya ulaştı. Bu durum, kamu bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak'ta 141,7 milyon, Şubat'ta 379,6 ve Mart'ta 477,3 milyon olmak üzere 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplam 998,6 milyon lira oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bu giderin toplam 363.5 milyon lira olduğu dikkate alındığında servis taşımacılığına devletin ödediği paranın yaklaşık 3 kat arttığı görüldü.

2023 yılın tamamında bu gider toplam 2 milyar 611 milyon lira olmuştu.

2021 Genelgesinde de yer almıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021'de kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu genelgede, tasarruf tedbirlerine ilk kez personel servisleri de eklenmişti. Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih etmeleri vurgulanırken, birbirlerine yakın yerleşkelerde bulunan kurumlarından servis hizmeti ihalelerini birlikte yapmaları istenmişti.

Ayrıca, personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin altında olması durumunda ilgili hatta servis konmaması gerektiği belirtilmişti.

Haziran 2023'te ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz kamu kurumlarına tasarruf genelgesi göndermişti. Genelgede 2021'de Erdoğan tarafından çıkartılan genelge hatırlatılarak "kamu kuruluşları personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür" ifadesi yer almıştı.

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