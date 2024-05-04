35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın dosyası bilirkişiye gönderilecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin'in (60) ve tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş'ın (82) 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tekin, tutuksuz sanık Yakup Aktaş, ölenlerin yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanık Ertan Danacı ise duruşma salonuna tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi, ardından da sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek Mehmet Tekin ve Ertan Danacı tahliyelerini talep etti. Ölenlerin yakınlarının avukatları firari Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ederken, firarilerin avukatları ise Kervancıoğlu ve Pekel hakkındaki yakalama kararının kaldırılıp, kırmızı bülten talebinin reddedilmesini talep etti. Ayrıca her iki tarafın avukatları da dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesini istedi.

Yaklaşık 14 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Samir Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması ve yakalama kararının kaldırılması taleplerinin reddine, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verip davayı 12 Temmuz'a erteledi.