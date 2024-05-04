Tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 13:54, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 13:55
Sedat K. idaresindeki 21 AFJ 317 plakalı otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Çakmak mevkisinde önünde seyir halinde olan N.M. yönetimindeki 31 K 9612 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Sedat K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Vedat A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Adana-Gaziantep istikametinde ulaşım tek yönden sağlanıyor.