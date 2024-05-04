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'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 14:26, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 16:07
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'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor.

Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi.

Eşlerinin ve sevgililerinin takip edilmelerini istediler

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112'yi arayıp "Burada çok ölü var" ihbarında bulunduğunu söyledi.

Ayrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112'yi aradığını anlatan Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.

Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar da yemek siparişi vermek isteyenlerin 112'yi aradığını söyledi. Bir vatandaşın "2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için" 112'yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca 'Rıza Baba' karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu'ya ulaşmak isteyenlerin de 112'yi aradığını açıkladı.

Hastalanan hayvanı için ambulans istedi

Çağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112'yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi.

1980 lira idari para cezası uygulanıyor

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

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