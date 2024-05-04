İlk hac kafilesi 9 Mayıs'ta yola çıkacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 15:31, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 15:32
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.