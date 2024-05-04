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Mehmetçik, zehir tacirlerine geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 15:55, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 15:52
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Mehmetçik, zehir tacirlerine geçit vermiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit olmadığı belirtilerek, "Hudut kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarma komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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