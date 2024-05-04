Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı

Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.

İlanda, "2019 yılı Mansur Yavaş mal varlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı" ile "Nursen Yavaş mal varlığı" başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı.

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