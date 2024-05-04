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BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı

Dünyanın en büyük savunma teknoloji şirketleri arasında yer alan BAYKAR, çalışanlarına ortalama 18 maaşa denk gelen kar payı yani temettü dağıttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 17:39, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 17:40
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BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı

İnsansız hava araçları alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi konumunda bulunan BAYKAR, önemli bir karara daha imza attı. BAYKAR, alınan karar doğrultusunda 6 yıldan uzun süredir şirkete emek vermiş veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına kar payı dağıttı. Bahsi geçen kar payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu öğrenildi.

Söz konusu karar, BAYKAR yönetimi tarafından personele bir mektup ile bildirildi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler geçti:

savunmasanayist.com sitesinde yer alan habere göre;

"Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Baykar, rekabete dayalı olarak yarıştığı ihalelerde şu ana kadar Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerinin ürünlerini birçok kez geride bıraktı.

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