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'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi' nin kuraları çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle İstanbul'da hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk iki etabının kuraları çekildi, 2 bin 894 asil ile aynı sayıda yedek alıcı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 20:14, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 20:16
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'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi' nin kuraları çekildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da evi olmayanları konut sahibi yapmak amacıyla hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde kura heyecanı yaşandı.

461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projenin ilk iki etabında kura katılım şartlarını sağlayan 374 bin 778 kişi kuraya dahil edildi. Kadıköy 9. Noterliği huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilen kura çekiminde 2 bin 894 asil ile aynı sayıda yedek alıcı, hak sahibi olarak belirlendi.

"Projemizin ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kura çekimine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği ve büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belirlediğimiz kategorilerde kura şartlarını sağlayarak ev sahibi olmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımıza sürecin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Gençlere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına kontenjan hakkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi", zemin+6 kat olacak şekilde planlandı.

Projede her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal, kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü.

2 bin 894 bağımsız bölüm üzerinden engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere yüzde 20 kontenjan hakkı tanınan projenin ilk iki etabında 43 adet 1+1, 1851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire yer alıyor.

Proje hakkında detaylı bilgi ve kura sonuçlarına "www.emlakkonut.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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