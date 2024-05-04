Londra Belediye Başkanı üçüncü kez Sadık Khan oldu

Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
81 ilaç daha geri ödeme listesinde
81 ilaç daha geri ödeme listesinde
İstanbul'da ekmeğe zam yolda
İstanbul'da ekmeğe zam yolda
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
'Garson' çözüldü operasyonlar başladı!
'Garson' çözüldü operasyonlar başladı!
İliç'teki maden faciasında sıcak gelişme! 2 işçinin cansız bedeni bulundu
İliç'teki maden faciasında sıcak gelişme! 2 işçinin cansız bedeni bulundu
İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var
İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
YKS için 40 gün sürecek 'kapalı matbaa dönemi' başladı
YKS için 40 gün sürecek 'kapalı matbaa dönemi' başladı
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Dünya

Londra Belediye Başkanı üçüncü kez Sadık Khan oldu

İngiltere'de yerel seçimlerde Londra'nın iki dönemdir belediye başkanlığını yapan İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadık Khan, üçüncü kez seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 21:15, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 20:56
Yazdır
Londra Belediye Başkanı üçüncü kez Sadık Khan oldu

İngiltere'de genelinde 2 Mayıs'ta 107 belediye için yapılan belediye başkanı, meclis üyesi, polis ve suç komiseri seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'yı iki dönemdir yöneten Pakistan kökenli Khan, geçerli oyların yüzde 43,7'sini alarak mega kenti üçüncü kez yönetmeye hak kazandı.

Khan, 1 milyon 88 binin üzerinde oy alırken, onu 812 bin oyla Muhafazakar Partinin adayı Susan Hall takip etti.

Toplamda 6,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu, seçime katılım oranının ise yüzde 40,5 olarak açıklandığı Londra'da, Hall, geçerli oyların yüzde 32,2'sini aldı.

Eski Başbakanlar Theresa May ve Boris Johnson'ın karşısında aday olmasıyla tanınan komedyen Jonathan David Harvey, Londra Belediye Başkanlığı yarışına da katıldı.

Başına giydiği çöp bidonu, süper kahraman kıyafeti ve "Count Binface" takma adını kullanarak aday olan Harvey, 5 adayı geride bırakarak yaklaşık 24 bin oy aldı.

İktidar partisi üçüncü oldu

Sonuçları açıklanan 106 seçim bölgesinde İşçi Partisi elinde tuttuğu belediye sayısını 42'den 50'ye, belediye meclis üyesi sayısını ise 955'ten 1140'a çıkardı.

Ülkede iktidarda bulunan Muhafazakar Parti ise elinde bulundurduğu 16 belediyeden 10'unu kaybetti. Muhafazakarlar, 986 belediye meclis sandalyesinin 473'ünü rakiplerine kaptırdı.

Seçimden Muhafazakar Parti'yi geçerek ikinci çıkan parti ise Liberal Demokratlar (LibDem) oldu. LibDem, sonucu açıklanan 106 seçim bölgesinin 12'sinde birinci parti olurken, belediye meclis üyesi sayısını 417'den 521'e yükseltti.

Manchester Belediyesi'nde başkanlık yarışını İşçi Partili Andy Burnham göğüslerken, Liverpool'da ise sandıktan Steve Rotheram çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber