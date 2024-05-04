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Restoran, kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri incelendi

Restoranlardaki vergi denetimi sıklaştırıldı. Geçen hafta İstanbul'da denetim yapan gelir uzmanları bu hafta sonu da Başkent Ankara'da sahaya çıktı. 250 gelir uzmanı, kafe, restoran, pastane, fırın ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, IBAN aracılığıyla tahsilat yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 21:50, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 21:47
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Restoran, kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri incelendi

Ankara genelinde 250 gelir uzmanıyla kafe, restoran, pastane, fırın ve eczane işletmeleri nezdinde vergi denetimleri yapıldı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, denetim öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üzerinde hassasiyetle durduğu kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, saha ve risk esaslı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Duman, "Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak il genelinde denetim faaliyetlerimize 24 saat esaslı olarak devam ediyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Vergi Dairesi Başkanlıklarımızda görev yapan gelir uzmanları aracılığıyla denetim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bugün Ankara genelinde 250 gelir uzmanımızla kafe, restoran, pastane, fırın ve eczane işletmeleri nezdinde vergi denetimleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

IBAN KONTROLÜ

Denetimlerin kapsamına ilişkin de bilgi veren Duman, şöyle devam etti:

"Denetimlerde kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin bulunup bulunmadığı, yeni nesil ödeme cihazı kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait olmayan pos cihazının kullanılıp kullanılmadığı, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık olarak fiş ve fatura düzenlenip düzenlenmediği ile başkalarına ait IBAN'ın kullanılıp kullanılmadığı, işletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasında bağlantının bulunup bulunmadığı, işletmelerde belge düzenine uyulup uyulmadığı, belge düzenlenirken doğru KDV oranının uygulanıp uygulanmadığı, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve iş yeri kiralıksa kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği konularında çalışmalar yürütülecektir."

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yaptıkları denetim çalışmalarının artarak devam edeceğine dikkati çeken Duman, vatandaşlara da şu çağrıda bulundu:

"Vatandaşlarımızdan, satın aldıkları ürün veya hizmete ait ödeme kaydedici cihaz fişi veya faturaları talep etmeleri ve bu belgelerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol etmelerini rica ediyoruz. Belge düzenlemeyen veya yanlış düzenleyen firmalar için doğrudan Başkanlığımız iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilecekleri gibi CİMER ve VİMER üzerinden yapacakları bildirimlerle de bu konu bizim tarafımızdan hassasiyetle araştırılacaktır."

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