Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

19 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Real Madrid ile ikinci kupasını kazandı. Eflatun beyazlılar, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 yenilmesiyle ligin bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında kendi evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti ve puanını 87'ye yükseltti.

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